Com números positivos no Corinthians, Lázaro ainda não pensa em ser treinador

Com a chegada de Vítor Pereira para assumir o comando técnico do Corinthians, Fernando Lázaro encerrou seu período como treinador interino sem perder nenhum jogo. Por isso, deixou uma impressão muito boa nos torcedores corintianos, mas não acha que o desempenho sustenta uma transição forçada para a carreira de treinador.

"Foi uma experiência bacana, mas é uma coisa que nunca projetei, não tenho construído minha carreira dessa forma. Tem sido gradual, tenho muitas etapas para fazer, preciso concluir cursos. As coisas têm acontecido naturalmente, tenho vivenciado o dia a dia e tentado fazer cada etapa da melhor forma", disse o interino em entrevista coletiva.

Depois de exercer os cargos de analista de desempenho e auxiliar no time paulista, Lázaro assumiu o comando quando Sylvinho foi demitido, após derrota para o Santos, na terceira rodada do Paulistão. Desde então, venceu quatro jogos e empatou um, sem nenhuma derrota.

No ano passado, comandou o time nas goleadas por 4 a 0 e 5 a 0 sobre River Plate-PAR e Sport Huancayo, respectivamente, na fase de grupos da Sul-Americana, em maio. Na ocasião, ele assumiu interinamente o cargo de treinador para preencher a vaga de Vagner Mancini, antecessor de Sylvinho. Além disso, no total de sete jogos, viu a equipe marcar 19 gols e sofrer apenas quatro.

"A parte da tática, por eu já estar bastante envolvido, foi mais natural na participação do processo interior. Mas sai de uma posição onde você não está habituado a ter momentos como este (coletiva), por exemplo. Eu tenho um perfil pessoal de discrição, e estar um lugar sendo bastante observado e analisado, é um envolvimento diferente, equilibrar isso não é fácil", afirmou.

Agora, Lázaro fica à disposição da comissão técnica de Vítor Pereira, que prepara o Corinthians para enfrentar o São Paulo, em clássico marcado para as 16 horas do próximo sábado, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.