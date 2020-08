Com o Allianz ocupado, Palmeiras x Santos será no estádio do Morumbi

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a partida entre Palmeiras e Santos, no dia 23 de agosto, marcada inicialmente para o Allianz Parque, será disputada no estádio do Morumbi, casa do São Paulo.

O time alviverde solicitou a alteração após ser comunicado pela WTorre, construtora do Allianz, que o estádio será utilizado para eventos. O jogo é válido pela quinta rodada e o São Paulo irá enfrentar o Sport em Recife, por isso, não haverá conflito de datas.

A arena palmeirense tem sido utilizada para a realização de diversos shows no formato drive-in, em que o público fica dentro de seus carros. O Arena Sessions, que começou em julho, vai até o dia 20 de setembro.

Neste ano, a administradora do estádio colocou gramado sintético na arena para que o local conseguisse receber os eventos e jogos em datas próximas, sem que isso atrapalhasse as condições do campo. Até o ano passado, o Palmeiras reclamou bastante de más condições da grama em razão de grandes eventos nos locais em datas próximas de jogos. Mas neste caso, o evento será no dia do jogo. Geralmente, quando não pode usar seu estádio, o Palmeiras mandava os jogos no Pacaembu, mas o estádio estará fechados para jogos de futebol até 2023.