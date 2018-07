Com o atacante Fred, reservas do Fluminense vencem jogo-treino

Em preparação para o duelo com o Goiás, domingo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, com uma equipe reserva, disputou um jogo-treino contra o Nova Iguaçu, nesta terça-feira, nas Laranjeiras, e venceu por 2 a 1. O atacante Fred, que reforçou os suplentes, marcou um dos gols da atividade.

Em recuperação física após participar da Copa do Mundo pela seleção brasileira, Fred não disputou nenhum dos três jogos que o Fluminense fez no Campeonato Brasileiro após o torneio. E, nesta terça-feira, participou da atividade dos reservas, marcando o segundo gol da equipe.

Antes, no primeiro tempo do jogo-treino, Edson abriu o placar para os suplentes, de cabeça, após cobrança de falta. Depois, na etapa final da atividade, Fred fez o seu gol logo no primeiro minuto. O centroavante recebeu passe de Walter e encobriu o goleiro do Nova Iguaçu com um toque por cima. No final do trabalho, a defesa do Fluminense foi vazada.

Os reservas do Fluminense disputaram o jogo-treino com a seguinte escalação: Klever (Felipe); Rafinha, Elivélton, Fabrício (Marlon) e Fernando; Edson e Chiquinho; Kenedy (Gustavo Scarpa, depois Matheus Carvalho), Biro Biro (Samuel), Walter e Fred.

Enquanto isso, os titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-PR, no último domingo, trabalharam na academia. O elenco do Fluminense volta a treinar na manhã desta quarta-feira, nas Laranjeiras, dando sequência ao trabalho de preparação para o jogo com o Goiás.