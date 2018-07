Com o aval de Tite, Corinthians vai renovar com Lucca

O Corinthians já admite que pretende acertar a renovação do meia Lucca, um dos destaques do time nesta temporada. O jogador, que pertence ao Criciúma, tem contrato de empréstimo até junho. Tite revelou que deu sua opinião à diretoria e ressaltou a necessidade de manter o atleta no elenco.

"Agora é fácil falar. Sim (tem de renovar), mas nós conversamos há mais de 15 dias. Eu já dei a minha palavra, dou meu aval (para comprá-lo)", disse o treinador na noite desta quarta-feira após vitória diante do Cerro Porteño (2 a 0), em Itaquera, pela Libertadores.

Eleito o melhor da partida, Lucca marcou o primeiro gol do jogo e participou do segundo (Mareco fez contra). "Estou tranquilo sobre a renovação", afirmou Lucca. "Tenho de manter meu nível de atuação para continuar na equipe." O presidente Roberto de Andrade garantiu que o Corinthians vai negociar a permanência do atleta no elenco. O dirigente disse após a partida que o clube espera chegar a um acordo com o Criciúma dentro de 15 dias.

A primeira proposta do Criciúma foi de R$ 9 milhões. O Corinthians acenou com metade desse valor, porém, entende que Lucca está valorizado. Ele foi contratado ano passado, mas só se firmou no time neste ano após as saídas de jogadores importantes como Renato Augusto, Jadson e Vagner Love.

É examente por isso que Tite fez questão de pedir ao clube que renove o contrato do atleta, uma vez que o time passa por um momento de afirmação. "A equipe ainda está maturando, mas em jogos como o desta noite, de envergadura, conseguiu uma vitoria de forma sólida", disse o treinador. "Estamos em um nível acima do que imaginava, mas podemos jogar mais." Apesar do 'desmanche' no inicio do ano, o Corinthians é o líder do Grupo 8 na Libertadores, depois da vitória desta quarta-feira, com nove pontos, e também é o primeiro colocado em sua chave no Campeonato Paulista, com 20 pontos.