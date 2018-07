Com o cargo ameaçado, Doriva promove mudanças no Atlético-GO contra o Sport

O técnico Doriva entra em campo nesta quinta-feira com o cargo ameaçado no Atlético Goianiense. A sequência de sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro afundou o time na lanterna, com apenas oito pontos, e causou revolta na torcida, que pede mudanças na situação. Justamente por isso, o treinador mexeu na formação titular para enfrentar o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 15.ª rodada. O jogo está marcado para começar às 20 horas.

Depois de falhar em três jogos consecutivos - contra Atlético Mineiro, São Paulo e Vitória -, o goleiro Felipe Garcia caiu em desgraça com a torcida. E Doriva atendeu às reclamações. Por isso vai entrar com Kléver debaixo das traves. Titular na campanha que culminou com o título da Série B de 2016, o goleiro perdeu a posição logo na primeira rodada do Brasileirão, na derrota por 4 a 1 para o Coritiba, e desde então amargou a reserva.

Outra mudança deve ser a entrada do lateral-esquerdo Breno Lopes no lugar de Bruno Pacheco, que está automaticamente suspenso. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético Mineiro.

Na frente, Everaldo, com o futebol mexicano, e Júnior Viçosa, que mudou-se para o rival Goiás, foram negociados nesta janela de transferências e não fazem mais parte do grupo. Com isso, Niltinho e Walter seguem como titulares no ataque.