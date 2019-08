Com o G-6 na mira, Bahia defende série invicta em jogo contra o CSA

Sem perder há seis jogos no Brasileirão, com quatro empates e duas vitórias, o Bahia se permite sonhar alto. Apesar de não ter chances de alcançar o G-6 até o fim da 17ª rodada, o time comandado por Roger Machado pode entrar de vez na briga caso vença o CSA, em jogo marcado para as 17 horas deste sábado, na Arena Fonte Nova.

Em oitavo lugar, com 24 pontos, o Bahia tem três pontos a menos que o Atlético-MG, último time dentro do G-6. Apesar de ter a possibilidade de igualar a pontuação dos atleticanos, a equipe baiana não pode ultrapassá-los porque tem uma desvantagem de 6 a 8 no número de vitórias. Adversário de sábado, o CSA é o vice-lanterna, com 12.

Roger Machado resolveu fazer mistério quanto ao time que mandará a campo. Durante os treinamentos da semana, ele chegou a montar uma escalação com o meia Alejandro Guerra no lugar de Ronaldo, dando sinais de que pode abandonar a formação com três volantes, mas não confirmou a presença do venezuelano no time titular.

"O Guerra é um bom jogador, que tem muita dinâmica no meio de campo. Pode se encaixar de diferentes formas, pode ser por dentro, aberto. Jogador que já jogou contra o Cruzeiro, porque perdemos um e não queria ir para trás. Coloquei ele como segundo homem de meio, função para ser quase um médio volante, defender, mas descolar da linha e atacar, manter a posse e chegar ao ataque", avaliou Roger.

Fora essa dúvida, o time não deve ser muito diferente do que venceu o Atlético-MG na rodada passada. Ainda em recuperação de lesão, o zagueiro Ernando e o atacante Rogério continuam como desfalques.