Com o gol, Mario Götze é escolhido como o melhor jogador da final

Mario Götze entrou em campo já aos 42 minutos do segundo tempo, quando substituiu o artilheiro Klose, mas acabou se tornando o principal nome da final da Copa do Mundo. Ele marcou o gol do título da Alemanha, garantindo a vitória por 1 a 0 aos sete da etapa final da prorrogação, e foi eleito o melhor jogador em campo na decisão contra a Argentina, neste domingo, no Maracanã.

O gol decisivo da Alemanha foi marcado após uma ótima jogada de Schürrle pela esquerda do ataque. Ele cruzou na medida para dentro da área, deixando Götze livre para dominar a bola e tocar com categoria na saída do goleiro Romero. Assim, a seleção alemã garantiu a vitória na final.

Götze jogou apenas 33 minutos, deu 11 passes e dois chutes ao gol, saindo consagrado como o autor do gol do título da Copa de 2014. Aos 22 anos, o meia-atacante do Bayern de Munique não é nem titular da seleção, mas foi o jogador mais importante do time no momento mais decisivo.