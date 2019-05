Com o 'rádio alto', palmeirenses ficam do lado do clube na briga com a Globo

A cena não é nem um pouco incomum. Em dia de jogo do Palmeiras fora de São Paulo, os bares da rua Caraíbas, na esquina com a Palestra Itália, ficam cheios de torcedores do Alviverde assistindo a partida. Nesta quarta-feira, 1.º de maio, a cena se repetiu, só que com um detalhe – os palmeirenses precisaram ouvir a partida do time contra o CSA pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro pelo rádio, já que não houve transmissão pela televisão.

Como o Palmeiras fechou com o grupo Turner a transmissão por canais fechados e ainda não se acertou com a Globo os direitos de transmissão por TV aberta e pelo sistema pay-per-view do Brasileirão, e além disso o CSA tem acordo com a empresa, nenhuma emissora teve o direito de veicular as imagens. Mas, perto do Allianz Parque, o torcedor não parecia se importar muito com isso e se manteve ao lado do clube no braço de ferro com a Globo. Em campo, o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o time alagoano e chegou aos quatro pontos na competição.

Na lanchonete Alviverde, João Liberato Fortuna, de 57 anos, afirmou que concordava com a decisão da direção do clube.“É ruim para o torcedor, mas eu entendo. Essa divisão da Globo é injusta e estamos fazendo o certo. Se precisar ouvir o campeonato inteiro pelo rádio, paciência.”

Entre uma porção de bolinho e um gole na cerveja gelada ao lado dos amigos, o palmeirense tentava lembrar algum jogo marcante que ele ouviu pelo rádio. “A gente se pega voltando no tempo... um jogo que eu lembro com carinho é o da final do Paulistão de 74. Ouvi com a narração do Fiori Gigliotti. Quando o Ronaldo fez o gol, fui comemorar com o meu pai e ele me pediu para ir ouvir no quarto, porque ainda tinha muito jogo. Quando acabou, meu pai me pegou pela mão e fomos para a rua comemorar o título”, relembrou.

Além de ouvir o jogo pelo rádio, ele e os amigos tentavam encontrar links no Youtube com as imagens ao vivo da partida. Acharam um, que logo depois foi "derrubado" a pedido da Globo.

Do outro lado da rua, os amigos Rodrigo Placeres, Bruno Padalino e Maurício Tavares se juntaram para um churrasco na calçada. Com uma caixa de som virada para a rua, conversavam e comemoraram o gol de Raphael Veiga com xingamentos à rede Globo.

“Estamos com o presidente Maurício Galiotte. Se não pagar o que nós merecemos, prefiro ficar ouvindo o jogo assim”, disse outro palmeirense, Helcio Neto, de 26 anos.

Nas memórias dos alviverdes mais velhos, o rádio fez parte do começo da vida de torcedor. Wanderlei Laurino, de 49 anos, relembra um jogo marcante. “Foi em 1994, na semifinal do Brasileirão. Eu estava em Santos no apartamento de alguns amigos, e ouvimos com o José Silvério a vitória em cima do Guarani por 3 a 1, no Pacaembu”.

Leonor Martini, de 55 anos, conta com carinho do clássico com o São Paulo em 1993, também por uma semifinal do campeonato nacional. “Quando o Fiori começou a narrar a arrancada do César Sampaio, eu levantei da cadeira e parecia que estava vendo a imagem. Que golaço ele fez, lembra?

Luiz Cavatão, de 83 anos, chamava a atenção pela simplicidade. Sentado em um cantinho e ouvindo com atenção a transmissão da rádio Transamérica, ele disse que lembra a “dor da perda do título” da Copa do Mundo de 1950. “Eu era menino, não tinha nem 15 anos acho... chorei junto com o narrador”. Um ano depois, contudo, ele faz questão de relembrar sua maior emoção nas ondas do rádio. “Ouvir a conquista do Mundial de clubes de 1951 foi a minha maior emoção. Que festa que foi aquilo. E entre os narradores, não tem nenhum igual ao Geraldo Bretas. Ele era bom demais”, finalizou.