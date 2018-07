Com o retorno de Daniel Carvalho, Botafogo quer manter os 100% na Série B Com duas vitórias nos dois primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo neste sábado, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tentando manter os 100% de aproveitamento. O time encara o Atlético Goianiense, que tenta se recuperar de duas derrotas em sequência - uma delas pela Copa do Brasil.