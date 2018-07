Com o retorno do lateral Pará, Avaí recebe o Vasco O lateral-esquerdo Pará, que passou a semana em tratamento médico de uma lesão muscular e se mantinha como dúvida no Avaí, surpreendeu no treino de sexta-feira e foi confirmado na equipe que no domingo, às 18h30, enfrenta o Vasco, em Florianópolis.