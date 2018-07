Com o time reserva, Corinthians faz 3 a 0 na Inter e pega o Paysandu

O Corinthians confirmou seu favoritismo e passou à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com três vitórias no Grupo 11. Mesmo com time reserva e diante da dona da casa Internacional, em Limeira, o atual campeão não encontrou problemas para chegar ao triunfo. Fez 3 a 0 e agora enfrenta o Paysandu, na sexta-feira, mais uma vez em Limeira, já pela fase do mata-mata.

A vitória corintiana garantiu ao Botafogo da Paraíba o segundo lugar na chave. Os paraibanos empataram com o Bragantino na preliminar, por 1 a 1, e avançaram com quatro pontos - encaram o Guarani, também na sexta.

A curiosidade é que os vencedores destes confrontos voltam a se encarar, o que pode dar novo Corinthians x Botafogo-PB ou novo Guarani x Paysandu.

Nesta quarta-feira, o Corinthians iniciou o jogo encontrando um pouco de dificuldade para chegar ao gol da Inter, precisando desesperadamente da vitória para se classificar. Mas, aos poucos, o campeão começou a se impor, criou e mais uma vez perdeu chances incríveis, teve bola no travessão, mas abriu o placar antes do intervalo.

Numa cobrança de pênalti duvidosa de Claudinho, fez 1 a 0 aos 41 minutos. Porteira aberta... Na etapa final, em menos de dez minutos a vitória estava sacramentada. Rodrigo deixou sua marca aos 3 e Carlinhos definiu aos 8.