Com o time reserva, Atlético-MG perde a invencibilidade diante da Caldense

POÇOS DE CALDAS - No primeiro jogo em que atuou só com reservas na temporada, o Atlético-MG viu chegar ao fim a sua impressionante série de 13 vitórias seguidas. Neste domingo, o time do técnico Cuca poupou seus melhores jogadores e acabou punido com uma derrota por 2 a 1 para a Caldense, em Poços de Caldas, em jogo válido pela 10.ª rodada do Campeonato Mineiro.

Esta é apenas a segunda derrota do time na temporada. A primeira havia sido logo no primeiro jogo do ano, no clássico contra o Cruzeiro. A uma rodada do fim da fase de classificação, o Atlético, que tem 24 pontos, não perde mais o segundo lugar. Mas só assume a liderança se o rival tropeçar nos seus dois últimos compromissos.

Com jogo importante contra o São Paulo, quarta, pela Libertadores, o Atlético entrou em campo com reservas em Poços de Caldas e ficou com um a menos logo aos 32 minutos, quando Carlos César foi expulso. Mesmo assim abriu o placar, com Guilherme, de pênalti. Na segunda etapa, Nena e Chimba, ambos de cabeça, viraram para a Caldense. A equipe de Poços está no quinto lugar e ainda sonha com a classificação.