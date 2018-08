Com o triplo de jogos de 2017, Hyoran exalta persistência no Palmeiras

O meia Hyoran, do Palmeiras, comemora uma vitória pessoal na carreira. Ao ter entrado em campo no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador fez a 21ª partida no ano, o triplo de atuações de 2017, e se diz com expectativa para continuar evuluir no clube e ajudar no confronto desta quinta-feira, contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

"A concorrência é alta no Palmeiras, pois o elenco é muito qualificado. Essa disputa pela titularidade aumenta o nível de todo o elenco e quem ganha com isso é o próprio clube. Lutei muito desde que cheguei aqui para ter essa sequência e agora estou tendo mais oportunidades de mostrar o meu futebol", afirmou o jogador, que tem sete gols marcados pelo clube.

Hyoran precisou ter paciência para jogar pelo Palmeiras. O meia passou por um programa de reforço muscular e apenas neste ano, com o técnico Roger Machado, passou a ter mais aparições regulares. "São números positivos que me dão confiança para continuar desempenhando um bom futebol. Sinto também que o elenco e comissão técnica estão sempre me dando moral. Isso é importante para o atleta", comentou.

O jogador estará à disposição do time novamente nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. "O Palmeiras vive um momento decisivo em todas as competições e temos elenco para brigar pelo título em todas. Vamos em busca disso e passa por essa classificação diante do Bahia. Atuamos diante da nossa torcida e por ser um jogo eliminatório temos que ter inteligência e paciência", disse Hyoran, que está invicto pelo clube há 13 jogos.