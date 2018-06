Com oferta do Grêmio, atacante André é afastado do elenco do Sport

O atacante André foi afastado do elenco do Sport nesta sexta-feira. O presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros, informou que ele permanecerá fora do time enquanto analisa proposta para jogar no Grêmio.

"Teve uma proposta para o atleta realmente significativa. Mexeu com a cabeça dele. Ele não está se sentindo inteiro para jogar. Não podemos ter um atleta pela metade. Ou está incorporado ao grupo plenamente ou vai ter que tomar outro destino", informou o dirigente em nota publicada no site oficial do Sport.

Mesmo que não tivesse proposta, André não teria condições de entrar em campo pelo time rubro-negro neste domingo, contra o América-PE, pelo Estadual, pois se recupera de um problema no joelho.

"Caso se recupere e a sua situação ainda não esteja resolvida, ele vai ficar treinando em separado do elenco até que a gente dê uma resolução em definitivo ao caso", encerrou Arnaldo Barros.

A relação de André com o Sport estremeceu quando o jogador pediu para não entrar em campo no duelo contra o Santos-AP pela primeira fase da Copa do Brasil. Na sequência, o jogador reclamou das dores no joelho.

André tem contrato com o Sport até o final de 2022. O Grêmio ofereceu 2 milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões) por 60% dos direitos do atacante, além de emprestar outros jogadores de seu elenco ao time pernambucano.