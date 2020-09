Com oito baixas por covid-19, Confiança tenta adiar jogo contra a Ponte Preta

Não é só o Flamengo que quer adiar seu jogo de fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A direção do Confiança anunciou nesta quinta-feira mais seis jogadores com covid-19 e, por isso, tenta o adiamento do jogo contra a Ponte Preta, marcado para domingo, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 11.ª rodada da Série B.

Os exames foram realizados na última quarta-feira, no Estádio Sabino Ribeiro. Seis jogadores e dois membros da comissão técnica testaram positivo para covid-19. Os nomes dos contaminados, porém, não foram revelados.

Como dois jogadores ainda estarão cumprindo o período de quarentena após testarem positivo nos exames realizados antes do jogo contra o Guarani, na última sexta-feira, o Confiança chega a oito desfalques por conta do novo coronavírus.

Diante disso, a diretoria comunicou que vai pedir para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiar o jogo contra a Ponte Preta, em Campinas. Foi citado, inclusive, o que está acontecendo entre Flamengo e Palmeiras, na Série A

"Outros clubes que disputam o Campeonato Brasileiro já fizeram a solicitação por casos parecidos, a exemplo do Flamengo que aguarda resposta da entidade sobre o adiamento do jogo contra o Palmeiras na mesma data", exemplificou o Confiança em nota oficial.

A direção do clube sergipano também explicou a situação dos novos contaminados. "Quatro jogadores e um componente da comissão encontram-se assintomáticos e os outros dois atletas e um integrante estão com sintomas gripais leves. Todos estão em isolamento domiciliar e não terão os nomes revelados. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário."

Com 11 pontos, o Confiança ocupa a 12.ª posição na tabela de classificação. Na rodada passada, em casa, venceu o Guarani por 1 a 0.