Com oito brasileiros, Shakhtar Donetsk derrota Wolfsburg pela Liga Europa

Com a participação de oito brasileiros, o Shakhtar Donetsk derrotou o Wolfsburg, por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Alemanha, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

Com o resultado, o time de Dodo, Ismaily, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Taison, Junior Moraes e Maycon só vai precisar de um empate na semana que vem na Ucrânia para garantir vaga nas quartas de final.

O jogo foi bastante movimentado durante os 90 minutos, com as equipes somando várias oportunidades de gol. Cada time, inclusive, perdeu uma cobrança de pênalti no primeiro tempo.

O Shakhtar abriu o placar aos 18 minutos, com Junior Moraes, que aproveitou uma falha na zaga alemã para fazer de cabeça, após cruzamento de Ismaily pela esquerda.

O empate do Wolfsburg só veio aos três minutos da etapa final e na mesma moeda. Após escanteio cobrado pela esquerda, o zagueiro Brooks subiu livre para desviar de cabeça.

Mas outro gol brasileiro garantiu a vitória do time ucraniano. Aos 28 minutos, Alan Patrick cobrou muito bem uma falta da intermediária. O goleiro Casteels, de 1,97 metro de altura, usou toda a sua envergadura para conseguir desviar a bola, que explodiu no travessão. Marcos Antonio, no rebote, empurrou, também de cabeça, para garantir a vitória importante do Shakhtar.

O Bayer Leverkusen foi outra equipe a conseguir a vitória no campo do adversário. Os alemães marcaram 3 a 1 sobre o Rangers, na Escócia, e agora poderá até perder por um gol de diferença em casa na semana que vem no jogo de volta para garantir presença nas quartas de final.

Kai Havertz, Charles Aranguiz e Leon Bailey fizeram os gols da equipe alemã, enquanto George Edmundson descontou para os escoceses.

Na Grécia, Olympiacos e Wolverhampton Wanderers ficaram no empate por 1 a 1 e deixaram a definição para o jogo de volta na Inglaterra. Youssef El Arabi abriu o placar para os gregos e Pedro Neto garantiu o empate para os ingleses.