Com oito desfalques, São Paulo joga contra o Bragantino

SÃO PAULO - O São Paulo tem uma grande chance de provar nesta quarta-feira, 22, que os nove reforços contratados no ano podem dar conta do recado porque o treinador Emerson Leão terá oito desfalques para a partida contra o Bragantino, às 22 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista. "Temos dificuldades para escalar o time. Isso é desgastante, principalmente porque ainda não temos um time definido", disse o técnico.

A lista de desfalques aumentou nesta terça com a séria lesão no joelho esquerdo sofrida pelo volante Wellington. João Filipe, Rogério Ceni, Luis Fabiano e Cañete também estão fora de combate por contusão. Paulo Miranda e Willian José estão suspensos e Casemiro, pendurado com dois cartões amarelos, será poupado para não correr risco de ficar fora do clássico contra o Palmeiras, em Presidente Prudente, na próxima rodada.

Diante de tantos problemas, Emerson Leão vai improvisar Cícero como centroavante. A boa notícia é que o volante Fabrício, contratado junto ao Cruzeiro em dezembro passado, está recuperado de uma tendinite no tornozelo esquerdo e fará a sua estreia. "Ele pode ser um jogador importante para a equipe porque tem garra e desenvoltura", disse o treinador.

Um dos desfalques mais importantes, a expectativa para Luis Fabiano retornar ao time no clássico de domingo era grande por parte da torcida, mas Leão deixou claro que não conta com o atacante para enfrentar o Palmeiras. "Sinceramente, não tenho esperanças. Ele treinou com bola, mas ainda sente dor. O Luis vai ter de passar por um processo de auto recuperação. Não sei se daria tempo de jogar domingo".

BRAGANTINO X SÃO PAULO

BRAGANTINO - Rafael Santos; Victor Ferraz, André Astorga, Luis Henrique e Léo Jaime; Serginho, Cambará, Wellington e Fernando Gabriel; Romarinho e Giancarlo - Técnico: Marcelo Veiga

SÃO PAULO - Denis; Piris, Edson Silva, Rhodolfo e Bruno Cortez; Fabrício, Denilson, Jadson e Lucas; Cícero e Fernandinho - Técnico: Leão

Árbitro - Guilherme Ceretta de Lima; Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Globo e Band; Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).