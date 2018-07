Com oito que devem ir à Copa, Juventus derrota Bologna fora de casa

SÃO PAULO - Depois de assistir ao sorteio da Copa do Mundo, a Juventus entrou em campo na noite desta sexta-feira para enfrentar o Bologna, fora de casa. E com gols de dois jogadores que têm tudo para estar no próximo Mundial, o time alvinegro venceu por 2 a 0 e abriu ainda mais folga na liderança do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 40 pontos de 45 possíveis, após 15 rodadas, abrindo seis de distância para a Roma. A equipe da capital segue invicta, mas empatou suas últimas quatro partidas e perdeu fôlego. No domingo, recebe a Fiorentina para não deixar a Juventus escapar.

O sorteio da Copa era importante principalmente para oito jogadores que entraram em campo nesta sexta pelo time de Turim, todos nomes praticamente certos no Mundial. Casos dos italianos Buffon, Barzagli, Chiellini e Marchiso, dos chilenos Vidal e Isla, do francês Pogba e do ganês Asamoah. O espanhol Llorente, além do também italiano Ogbonna, lutam por uma vaga em suas equipes.

De camisa e meiões amarelos e shorts azuis, em uniforme que lembra muito o da seleção sueca (que não disputará a Copa), a Juventus abriu o placar aos 12 minutos. Peluso deu assistência açucarada para Vidal, que dominou na área e bateu por cima do goleiro Curci. Já nos acréscimos, Tévez bateu escanteio e Chiellini fez de cabeça. O argentino, brigado com o técnico Alejandro Sabella, dificilmente estará no Mundial.