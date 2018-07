Com opções, Ricardo Gomes faz mistério no Vasco O técnico Ricardo Gomes faz mistério em relação ao time do Vasco que escalará no jogo de sábado, contra o Olaria, no Engenhão, pela semifinal da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). Há poucos meses, o elenco vascaíno carecia de boas opções no banco de reservas. Atualmente, esse problema foi sanado, o que deixa qualquer treinador satisfeito.