Com operação marcada, Fábio Santos desfalca o Corinthians por 45 dias

Titular absoluto da lateral esquerda do Corinthians, Fábio Santos vai desfalcar a equipe até pelo menos o fim da fase de classificação do Campeonato Paulista e nos três próximos jogos da equipe na Libertadores. Na manhã deste sábado, o clube informou que ele terá que ser submetido a uma cirurgia no joelho direito.

O Corinthians não deu muitas informações sobre a lesão, apenas que ela é no menisco do joelho direito e que Fábio Santos vai passar por uma artroscopia na segunda-feira de manhã no Hospital São Luiz, em São Paulo.

Ainda de acordo com o Corinthians, "o tempo de recuperação do jogador será em torno de 45 dias". Na ponta do lápis, ele voltaria exatamente no dia do último jogo da primeira fase do Paulistão, conta o XV de Piracicaba. Pela Libertadores, teria tempo de atuar nas duas últimas rodadas, contra San Lorenzo (em casa, dia 16 de abril) e São Paulo (no Morumbi, em 22 de abril).

Sem Fábio Santos, Tite tem duas opções para a lateral. A mais óbvia é utilizar o reserva direto Uendel, de 26 anos, titular durante boa parte do Paulistão do ano passado (quando Fábio Santos estava machucado). A outra é dar oportunidade ao garoto Guilherme Arana, de 17, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e um dos jovens em que a diretoria aposta.