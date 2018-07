Em assembleia na noite de quinta-feira, o Flamengo aprovou o orçamento do clube para 2015 e estipulou que poderá investir no futebol a quantia de R$ 128 milhões, R$ 7 milhões a mais que em 2014. Os números deixaram dirigentes e conselheiros otimistas quanto a um ano mais promissor para o clube nas competições. A folha de pagamento anual, no setor, deve alcançar o valor de R$ 75 milhões.

Uma outra informação que agradou os flamenguistas é que a quantia para contratações subiu de R$ 10 milhões (em 2014) para R$ 30 milhões. Uma das mais novas aquisições do clube, o diretor de futebol Rodrigo Caetano prometeu uma equipe forte na temporada, em condições de disputar títulos.

A diretoria também conta para 2015 com o aporte do dinheiro oriundo do sócio-torcedor. A expectativa na Gávea é que esse programa renda ao clube em torno de R$ 37 milhões no ano que vem.