Santos devolve Danilo Boza ao Mirassol e oficializa ida de Jean Mota para o Inter Miami

O Santos avisou o Mirassol que não exercerá o direito de compra em relação ao zagueiro Danilo Boza, que chegou a ser titular na reta final do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Fábio Carille, exceção feita para o último jogo, quando começou no banco de reservas.

Para permanecer com o defensor, o Santos teria que investir R$ 2 milhões. Em crise financeira e prevendo corte de gastos para a próxima temporada, o time da Baixada Santista optou por não fazer tal investimento.

"Foi um grande desafio jogar no Santos. Saio com a sensação de dever cumprido. Tive regularidade, foi uma temporada positiva. Lutamos contra o rebaixamento, mas conseguimos os resultados esperados para conquistar nossos objetivos. Agora é me dedicar ao máximo para os próximos desafios", disse o jogador.

Danilo Boza disputou 22 jogos com a camisa alvinegra e não marcou gols. O defensor, neste primeiro momento, retorna ao Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista.

Em contrapartida, o Santos encaminhou a contratação do zagueiro Eduardo Bauermann, um dos destaques do América Mineiro. Ele já tem um pré-contrato assinado com a equipe paulista.

JEAN MOTA DEIXA O CLUBE

O Santos oficializou na tarde deste domingo a venda do meia Jean Mota ao Inter Miami, dos Estados Unidos. A saída do atleta já era esperada desde meados de outubro. A negociação rendeu ao time paulista cerca de R$ 2,8 milhões.

Obrigado, Jean! O Santos FC acertou a venda do jogador Jean Mota para o Inter Miami, dos Estados Unidos. O meia tinha contrato até 30/06/2022, chegou no Peixe em junho de 2016, disputou 258 jogos e marcou 20 gols. pic.twitter.com/gpwAbXzG4B — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 12, 2021

Jean Mota tinha vínculo com o Santos até junho e já poderia assinar um pré-contrato. Ele tem 258 jogos com a camisa alvinegra e 20 gols marcados. Foi uma das peças chaves da equipe no vice-campeonato da Libertadores da América de 2020.

"O Clube deseja boa sorte no novo desafio e agradece o empenho e a dedicação nesse período em que vestiu o Manto Sagrado", postou o Santos em suas páginas nas redes sociais.

O meia, de 28 anos, começou a carreira na Portuguesa e passou pelo Fortaleza antes de assinar com o Santos, em 2016. Na ocasião, o clube paulista arcou com R$ 800 mil.