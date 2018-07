Com Otamendi, Argentina convoca novidades para defesa

BUENOS AIRES - O técnico da seleção da Argentina, Alejandro Sabella, convocou a equipe para amistoso contra a Romênia, marcado para o dia 5 de março, em Bucareste, e indicou que pode aproveitar o compromisso para realizar testes no sistema defensivo ao chamar três novidades para o setor.

As principais surpresas da convocação foram o zagueiro Lisandro Ezequiel López, do Getafe, o lateral Gino Peruzzi, do Catania, e o também zagueiro Nicolás Otamendi, que disputou a Copa do Mundo de 2010 e foi contratado recentemente pelo Atlético Mineiro, o que o levará certamente a desfalcar o time em partida contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro, marcada para o dia 5 de março no Independência.

O restante da lista anunciada por Sabella manteve a base que classificou a seleção da Argentina para a Copa do Mundo. Assim, o treinador voltou a convocar o astro Lionel Messi, do Barcelona, e também o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, mesmo que ele ainda não esteja recuperado de uma lesão.

Sorteada para o Grupo F da Copa do Mundo, a Argentina estreará em 15 de junho, no Maracanã, contra a Bósnia. Depois, vai encarar o Irã, no Mineirão, no dia 21, e a Nigéria, no Beira-Rio, no dia 25.

Confira a lista de convocados da Argentina para o amistoso com a Romênia:

Goleiros: Sergio Romero (Monaco/França) e Mariano Andújar (Catania/Itália).

Defensores: Ezequiel Garay (Benfica/Portugal), Hugo Campagnaro (Inter de Milão/Itália), Federico Fernandez (Napoli/Itália), José Basanta (Monterrey/ México), Marcos Rojo(Sporting/Portugal), Pablo Zabaleta (Manchester City/Inglaterra), Lisandro López (Getafe/Espanha), Gino Peruzzi(Catania/Itália) e Nicolas Otamendi (Atlético Mineiro/Brasil).

Meio-campistas: Ricardo Álvarez (Inter de Milão/Itália), Javier Mascherano (Barcelona/Espanha), José Sosa (Atlético de Madrid/Espanha), Ange Di María (Real Madrid/Espanha), Augusto Fernández (Celta de Vigo/Espanha) e Lucas Biglia (Lazio/Itália).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona/Espanha), Ezequiel Lavezzi (PSG/França), Rodrigo Palacio (Inter de Milão/Itália), Gonzalo Higuain (Napoli/Itália), Sergio Agüero (Manchester City/Inglaterra).