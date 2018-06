Com Otero suspenso, Larghi dá oportunidade a Cazares no Atlético-MG

O técnico Thiago Larghi indicou nesta terça-feira que o meia Cazares deve ficar com a vaga de Otero no duelo do Atlético-MG contra o Uberlândia, na quarta-feira, às 19h15, fora de casa, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

O venezuelano não estará em campo porque recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no último domingo, no estádio Independência. Cazares participou do treino tático desta terça entre os titulares.

O lateral-direito Patric comentou que a alteração em nada mudará a maneira da equipe atuar. "Fizemos um posicionamento de saída de bola. O Thiago procurou dar um treino específico, uma transição rápida. O Cazares iniciou ali. Cada jogador tem uma qualidade específica e, em prol do grupo, todo mundo sabe o que tem que fazer", comentou.

O Atlético ocupa a quarta colocação no Campeonato Mineiro e ainda tem chances de ficar de fora do grupo dos oito classificados para a próxima fase. Na última rodada da primeira fase, a equipe alvinegra receberá o Tombense, no Independência.

"Teremos dois jogos dificílimos. Fizemos um treino específico e, amanhã (quarta-feira), serão passados os vídeos daquilo que vamos enfrentar. Já vimos algumas coisas, alguns jogos, sabemos que eles (Uberlândia) vão querer dar o máximo contra nós, mas estamos preparados e será um grande desafio", acrescentou Patric.