Com 'ótima evolução', vascaínos seguem internados após acidente de ônibus

O Vasco informou nesta terça-feira que apresentam "ótima evolução" os dois integrantes do clube que seguem internados, após acidente com o ônibus do time sub-17, no sábado. De acordo com o clube carioca, o jogador Caio Lopes e o analista de desempenho Filipe Nunes se recuperam bem.

Nunes é quem apresenta melhor condição. Internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, ele foi liberado pelos médicos e deve receber alta na noite desta terça-feira ou na manhã de quarta, depois que não foram detectadas lesões na parte de neurologia e ortopedia.

Caio Lopes está no Hospital Pasteur, no Meier. Nesta terça, ele recebeu um novo curativo cirúrgico, com o qual permanecerá por cinco dias até ser reavaliado pelos médicos. Até lá, o jogador ficará em observação.

No último sábado, o ônibus que transportava a equipe vascaína sub-17 tombou na rodovia RJ-116, na altura do município de Cachoeira de Macacu, na região serrana fluminense, deixando cinco feridos, entre jogadores e funcionários do clube. Na segunda, três deles já receberam alta.