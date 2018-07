Com ou sem título no Mundial, Paulinho quer continuar no Corinthians

NAGOYA - Um dos principais destaques do atual time do Corinthians, Paulinho revelou nesta segunda-feira que pretende continuar no clube no próximo ano independentemente do desempenho que o clube terá no Mundial de Clubes da Fifa. O volante já recusou uma proposta da Inter de Milão nesta temporada e, embora seja cobiçado por muitos clubes e tenha se firmado como jogador de seleção brasileira, reforçou o seu desejo de seguir defendendo a equipe corintiana.

"Depois da Libertadores eu disse que tinha proposta (da Inter), mas preferi ficar no Corinthians, hoje não tem proposta, tem especulação, conquistar o Mundial não muda nada, quero ficar em 2013 e neste momento posso dizer que continuo", avisou Paulinho, cujo contrato com o clube vai até 2015 e tem uma multa rescisória de 20 milhões de euros.

O volante foi decisivo para o Corinthians na campanha do histórico título da Copa Libertadores deste ano e enfatizou que preferiu não interromper de forma precoce a sua trajetória vitoriosa atuando pelo time, pelo qual também foi campeão brasileiro em 2011.

"Achei que o momento não seria aquele (para sair), é um momento de conquistas com o grupo, não de individuais, então foquei o que eu tinha, e fiquei também pela seleção. Se fosse para outra equipe, teria de me adaptar, isso levaria tempo", completou.

E Paulinho aposta que a sua facilidade para ajudar o ataque poderá ser decisiva a partir desta quarta-feira, quando o time enfrentará o Al Ahly, pela semifinal do Mundial. Mas o jogador destaca que não será apenas ele que terá de ajudar a sair de trás para ajudar o ataque e furar uma possível retranca da equipe egípcia.

"Eles (adversários) realmente recuam, e não será só uma chegada minha ao ataque suficiente para vencer, minha ou do Fábio (Santos), do Alessandro, do Douglas, mas creio muito nisso, na infiltração de um jogador vindo de trás (para vencer)", opinou, antes de analisar o confronto entre Al Ahly e Sanfrecce Hiroshima, derrotado por 2 a 1 no último domingo. "Os japoneses tiveram mais volume, mas o futebol é dessa forma, nem todas as vezes um time melhor vence, o Al Ahly é experiente e tem jogadores de seleção", completou.