Com 'ousadia e alegria', Janderson espera por novas chances no Corinthians

Depois de admitir que errou na escalação contra a Chapecoense, o técnico Fábio Carille adiantou que poupará alguns jogadores do Corinthians na partida de sábado contra o Vasco, em Manaus, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Será a oportunidade de alguns jogadores ganharem mais alguns minutos em campo e tentarem causar alguma dor de cabeça ao treinador. O lateral-direito Michel Macedo, os zagueiros Marllon e Pedro Henrique, o volante Richard e o meia Mateus Vital já são figuras conhecidas dos torcedores.

A principal novidade para a partida deve ser a presença do atacante Janderson, de 20 anos. Revelação das categorias de base do clube e um dos destaques na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador estreou profissionalmente ao entrar no segundo tempo da partida contra a Chapecoense.

"Ele já vem treinando com a gente há bastante tempo. Ele tem personalidade, dribla, corre. Tentei dar mais velocidade para o time com a entrada dele. Foi bom também para quebrar o gelo", disse o técnico Fábio Carille após a partida de quarta.

Janderson também conversou rapidamente com os jornalistas e disse que gosta de jogar ao estilo Neymar, com "ousadia e alegria". "Sempre foi um sonho, até mesmo na Copa São Paulo a gente ia jogar e o estádio estava lotado. Aprendi a ter amor pelo Corinthians. Me dediquei para isso", comentou o jovem.

O Corinthians contratou o jogador em agosto do ano passado por empréstimo junto ao Joinville. As boas atuações pelo sub-20 fizeram a diretoria contratá-lo. Em fevereiro, assinou acordo em definitivo até o fim de 2022.