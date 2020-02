Com outra atuação ruim, Santos perde para o Ituano fora de casa

O Santos voltou a jogar mal e perdeu para o Ituano por 2 a 0, neste sábado, no estádio Novelli Junior, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Foi a segunda derrota do time da Vila Belmiro sob o comando do português Jesualdo Ferreira e o segundo jogo consecutivo em que o time não marcou gols. Yago e Corrêa fizeram os gols da vitória do Ituano, ainda no primeiro tempo.

Apesar da derrota, o time da Vila Belmiro lidera o Grupo A com 11 pontos. Já o time de Itu, mesmo com a vitória, está na quarta e última posição do Grupo B com nove pontos, liderado pelo São Paulo com 12.

Na oitava rodada, o Santos buscará a reabilitação no clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 16 horas, no Pacaembu. O Ituano volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Bragantino, fora de casa.

No confronto entre as duas equipes em jogos válidos pelo Paulistão, o Ituano, que no ano passado havia goleado o Santos de Jorge Sampaoli por 5 a 1, diminuiu a desvantagem: agora são 17 vitórias da equipe do interior, nove do time do interior e quatro empates.

O JOGO

O Santos fez um primeiro tempo muito ruim em Itu, repetiu a atuação apagada contra a Ferroviária na última rodada, e a desvantagem parcial por dois gols refletiu a necessidade de evolução do time de Jesualdo, principalmente no setor ofensivo.

Se na temporada passada o ataque foi motivo de alegria para a torcida, em Itu, o Santos não conseguiu levar muito perigo ao gol de Pegorari. Com pouca intensidade e falta de criatividade do ataque, o Santos foi um time vazio, previsível, refém dos lampejos individuais de Soteldo e Carlos Sánchez. Até mesmo a marcação já no campo ofensivo se mostrou desorganizada e improdutiva.

Uma chance desperdiçada logo aos dois minutos criou uma falsa expectativa de que o time da Vila Belmiro faria uma etapa inicial convincente. Após chute de Sánchez de fora da área, Pegorari espalmou, mas Lucas Veríssimo não conseguiu chegar a tempo no rebote para conclusão.

Através de dois bonitos chutes de fora da área, que encobriram Everson, o Ituano marcou seus gols. Aos 11, Yago recebeu na direita, avançou até a entrada da área, se aproveitou do recuo de Felipe Jonatan, e acertou um belo chute no ângulo direito de Everson. Aos 26 foi a vez do veterano Corrêa (ex-Palmeiras), acertar uma cobrança de falta precisa no gol santista e ampliar a vantagem.

Ciente da baixa produtividade e da necessidade de mudanças no time, Jesualdo voltou para o segundo tempo com duas alterações: Renyer no lugar de Diego Pituca e Jean Mota na vaga de Arthur Gomes.

As alterações no time e orientações no vestiário não surtiram o efeito esperado. O Santos melhorou, é verdade, mas permaneceu sem força ofensiva para criar chances reais de gols, que só apareceram no final do jogo, na base da pressão.

Nos minutos finais, lançado ao campo de ataque para tentar diminuir o prejuízo, o time da Vila Belmiro quase levou o terceiro gol, aos 43, mas Baralhas parou numa bela defesa de Everson.

Aos 44, o Santos acertou a trave do Ituano, após um cabeceio de Jean Mota. Nos acréscimos, aos 48, novamente Jean Mota levou perigo a Pegorari com uma cobrança de falta, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Santos em Itu.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 x 0 SANTOS

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Ricardo Silva, Suéliton e Breno Lopes; Baralhas, Corrêa e Marcos Serrano; Yago (Gabriel Barros), Gabriel Taliari (Luiz Paulo) e Luzinho (Léo Duarte). Técnico: Vinícius Bergantin.

SANTOS - Everson; Pará (Lucas Venuto), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Renyer) e Carlos Sanchez; Arthur Gomes (Jean Mota), Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jesualdo Ferreira

GOLS - Yago, aos 11, e Corrêa, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Taliari, Luizinho, Jean Mota, Suéliton e Soteldo.

RENDA - R$ 166.680,00.

PÚBLICO - 3.959 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Junior, em Itu.