Com Pablo Pérez, Boca Juniors divulga 24 relacionados para final em Madri

O Boca Juniors anunciou nesta terça-feira os 24 jogadores relacionados para a grande final da Libertadores, diante do River Plate, domingo, em Madri. O grande destaque da lista é a presença do volante Pablo Pérez, que ficou ferido no ataque ao ônibus do clube pela torcida rival no último dia 24.

O adiamento da final da Libertadores e, posteriormente, a suspensão da partida, então marcada para acontecer no Monumental de Núñez, girou em torno de Pérez. O volante sofreu ferimentos no olho e no braço em meio ao apedrejamento do ônibus do Boca pela torcida do River e precisou ser encaminhado ao hospital.

Sem seu capitão em plenas condições, e com diversos outros jogadores sofrendo os efeitos do ataque, o Boca se negou a entrar em campo, o que resultou no adiamento do duelo para o dia seguinte, quando, então, ele foi cancelado e, posteriormente, remarcado para Madri, neste domingo.

Desde então, havia certa dúvida sobre a condição física de Pérez. Até porque o volante ficou de fora das últimas duas partidas do Boca, contra Patronato e Independiente, pelo Campeonato Argentino, quando o técnico Guillermo Barros Schelotto optou por escalar times praticamente reservas.

A tendência é que Pérez esteja normalmente em campo no domingo, diferentemente da outra novidade na lista de relacionados de Schelotto, o atacante Cristian Pavón. O jogador se lesionou na partida de ida contra o River e era dado descartado para a segunda final, mas treinou nesta semana e pode ser a surpresa do treinador.

Quem também pode ser uma novidade na escalação é o goleiro Andrada. Afastado depois de fraturar a mandíbula no duro choque com Dedé nas quartas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro, o atleta atuou normalmente nas últimas duas partidas do Boca e pode recuperar a posição de Rossi.

Confira a lista de relacionados do Boca Juniors para a final:

Goleiros: Esteban Andrada, Agustín Rossi, Carlos Lampe

Defensores: Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Paolo Goltz, Leonardo Jara, Lucas Olaza

Meio-campistas: Fernando Gago, Agustín Almendra, Edwin Cardona, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso, Nahitan Nández, Pablo Pérez

Atacantes: Cristian Pavón, Mauro Zárate, Sebastián Villa, Carlos Tevez, Ramón Ábila, Darío Benedetto, Cristian Espinoza