Com paciência e entrega, Pato vira artilheiro do São Paulo em 2019

Os dois gols na vitória por 3 a 2 no clássico contra o Santos fizeram Alexandre Pato se tornar artilheiro do São Paulo nesta temporada. O atacante marcou cinco vezes em 2019 e igualou-se ao lesionado Pablo. Ele vinha de três jogos em branco e contou com a paciência do técnico Cuca.

O treinador quer que o atacante seja "mais competitivo" em campo. A ideia inicial de Cuca era utilizar Pato praticamente como centroavante no clássico, mas deslocou o jogador para a esquerda porque na lateral-direita do Santos estava o zagueiro Lucas Veríssimo. Assim, Pato não teria de voltar tanto para ajudar na marcação.

"Eu ia jogar com o Pato no 4-4-2, com o Everton na esquerda e o Toró na direita. A estratégia era de dois atacantes. Quando entra o Veríssimo na lateral direita, ele já jogou de lateral contra o Palmeiras, numa linha de quatro, e agora também era. Abri o Pato na ponta, porque não teria tanto desgaste. Em cima disso, a gente mudou a forma de jogar. Tínhamos treinado duas ou três formas", afirmou Cuca, que elogiou Pato.

"Tenho confiança em todos. Temos tido muita paciência com o Pato. Ele foi mais competitivo. Ele tem se doado bastante. Quando sai, é por opção minha. A técnica dele é indiscutível. Fez um grande trabalho, principalmente pelos dois gols", acrescentou o treinador.

Após o clássico, Pato pediu paciência e lembrou dos meses que ficou parado. Ele estava no Tianjin Tianhai, da China, onde atuou pela última vez em novembro de 2018, e acertou com o São Paulo em março deste ano.

"Fiquei três, quatro meses sem fazer nada, negociando o meu contrato. Vim, estou me esforçando, tenho trabalhado para o grupo, tenho feito o que o professor me pede. E quando saem os gols eu fico feliz. Mas importante é o que a gente faz no coletivo. Meus gols são para o time", disse Pato.