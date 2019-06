Com pai doente, Ospina é liberado da concentração e viaja para a Colômbia

SALVADOR - O goleiro titular da Colômbia, David Ospina, deixará a delegação e viajará para Medellín por conta de um problema de saúde do pai, Hernán Ospina. A informação é da Federação Colombiana de Futebol (FCF). O time enfrentará o Paraguai pela última rodada do grupo B da Copa América no domingo, 23.

O técnico da Colômbia, o português Carlos Queiroz, autorizou a viagem de Ospina, e terá que escolher entre Camilo Vargas e Álvaro Montero para a equipe titular que enfrentará os paraguaios na Arena Fonte Nova.

"A Federação a Colômbia de Futebol expressa sua gratidão a todos, e aos veículos de imprensa em particular, por um absoluto respeito à intimidade e privacidade de David Ospina e sua família", acrescenta o comunicado da FCF.

Ospina perdeu o final da temporada na Itália, onde defende o Napoli, devido ao estado de saúde de seu pai.

O goleiro foi titular nas vitórias sobre a Argentina, por 2 a 0, e sobre o Catar, por 1 a 0, resultados que já garantiram a Colômbia nas quartas de final da Copa América.