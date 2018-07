Copinha define os últimos classificados para a segunda fase

A Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu na noite de quinta-feira os últimos times classificados para a segunda fase da competição. Depois de dois empates nas primeiras rodadas, o Palmeiras venceu sua primeira partida e avançou. Outro gigante do futebol brasileiro, o Atlético-MG foi derrotado e está eliminado.

O time paulistano venceu os anfitriões do São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, por 2 a 0, em duelo visto por quase dez mil torcedores - 9.703.

O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Augusto, completando de letra um cruzamento da esquerda, aos 31 minutos da etapa inicial. O segundo gol foi de Daniel, aos 43 minutos do segundo tempo.

Dos grandes paulistas, o Palmeiras é o único que nunca foi campeão da Copa São Paulo. Com cinco pontos, time ficou na segunda colocação do Grupo 25, com cinco pontos, atrás do surpreendente Sampaio Corrêa, que, mais cedo, venceu o Estanciano-SE e ficou com a liderança, com sete pontos.

Na próxima fase, os palmeirenses enfrentam o Flamengo-SP, enquanto os maranhenses jogam contra o Santo André. Mas os meninos do Palmeiras vão ter que melhorar bastante, mesmo porque empataram na estreia com o Sampaio Corrêa, por 2 a 2, e depois com o Estanciano, por 0 a 0.

ATLÉTICO-MG FORA

Quem acabou ficando de fora foi o Atlético-MG. O time de Belo Horizonte foi derrotado pela Desportiva Paraense por 3 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com isso, terminou a primeira fase como terceiro cOlocado do Grupo 22, com apenas quatro pontos.

Os classificados foram o Araxá, que vai enfrentar o Taubaté na próxima fase, e a própria Desportiva Paraense, que pega o Bahia. Eles terminaram empatados com seis pontos, mas o time paraense ficou em primeiro lugar pelo saldo de gols: 2 a 1. O lanterna River-PI, com um ponto, também foi eliminado.

CONFRONTOS DEFINIDOS

Antes dos 24 jogos previstos para o término da terceira rodada da Copa São Paulo, nesta quinta-feira, 40 clubes estavam classificados. Restavam, portanto, 16 vagas para serem preenchidas. Elas formariam os últimos 12 jogos da segunda fase, que devem ser confirmados para domingo pelo departamento de competições da Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição. No total, avançaram seis times paulistas e 10 de outros Estados.

Os últimos confrontos também estão definidos. Os oito times que já entraram em campo classificados antes do término da rodada foram: São Paulo, Grêmio Osasco, São Bernardo, Bahia, Taubaté, Goiânia, Flamengo e América-MG.

Os 16 times que conquistaram suas vagas em campo neste complemento da rodada foram os paulistas Taboão da Serra, Red Bull Brasil, Flamengo-SP, Santo André, Juventus e Palmeiras. De outros Estados avançaram Figueirense, ABC, Brasília, Vasco, São Raimundo-RR, Sampaio Corrêa, Araxá, Desportiva Paraense, Rondonópolis e Vitória.

A segunda fase da Copa São Paulo vai ter 56 clubes, que se enfrentarão em 26 confrontos. Quem vencer continua. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

Confira quais serão os 28 jogos da segunda fase da Copa São Paulo:

Primavera-SP x Fluminense

Ponte Preta x Ituano

Internacional x Criciúma

Juventude x Atlético-PR

Sport x Tanabi

Grêmio x Desportivo Brasil

Cruzeiro x Noroeste

Joinville x Confiança

Guarani x Botafogo-PB

São Carlos x Rio Claro

Santos x Ceará

Coritiba x Marília

Vila Nova-GO x Linense

Água Santa x Avaí

Botafogo x Mirassol

Corinthians x Paysandu

São Paulo x Taboão da Serra

Figueirense x Audax

Vitória x ABC-RN

São Bernardo x Rondonópolis

Goiânia x Red Bull Brasil

Flamengo x Brasília

Vasco x América-MG

Juventus x São Raimundo-RR

Sampaio Corrêa x Santo André

Flamengo-SP x Palmeiras

Taubaté x Araxá

Desportiva Paraense x Bahia