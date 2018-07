Com Palmeiras de olho, Corinthians pode acertar com zagueiro para 2018

A diretoria do Corinthians tinha pressa para acertar a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, para substituir Pablo, machucado, mas já trabalha com a possibilidade de mudar os planos e aceitar esperar o defensor terminar seu contrato com o clube carioca e chegar de graça em 2018, mas com isso passa a correr risco de ver o rival Palmeiras entrando na briga.

O acerto com o botafoguense vai demorar mais que o esperado pela questão financeira. O Botafogo aceita liberar o zagueiro antes de terminar o contrato, que se encerra em dezembro, mas para isso quer uma compensação financeira ou o empréstimo de algum jogador. O Corinthians ofereceu Alan Mineiro, que está emprestado até o fim do ano para o Vila Nova, mas as conversas não foram adiante. O clube carioca pediu Fellipe Bastos e o técnico Fábio Carille recusou liberar o volante.

Como não pretende gastar para contar com o zagueiro, o Corinthians até aceita esperar pelo jogador, já que Pablo deve desfalcar a equipe por, no máximo, mais dois jogos. Além disso, Vilson também está retornando aos treinamentos e pode até figurar no banco de reservas na partida contra o Vitória, dia 19.

Enquanto isso, o Palmeiras observa a negociação e pode entrar na briga para levar Emerson Santos. No começo do mês, o diretor de futebol do time alviverde, Alexandre Mattos, foi flagrado conversando com o zagueiro no Engenhão, após a partida entre as duas equipes. O clube garante não ter qualquer negociação com o jogador, mas nos bastidores é sabido que o técnico Cuca e Mattos gostam do estilo do jogador e o fato dele ficar sem contrato faz com que se torne uma negociação mais simples e barata.

No momento, o Corinthians conta com Balbuena e Pedro Henrique como titulares na defesa e ainda Léo Santos como opção. Carille chegou a realizar alguns treinamentos com o volante Paulo Roberto no setor, improvisado.