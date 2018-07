Com Palmeiras em crise, conselheiros brigam em bar

SÃO PAULO - Os nervos estão à flor da pele no Palmeiras. Reflexo do mau momento da equipe dentro de campo e da perspectiva de jogar a Série B no ano que vem, conselheiros trocaram socos e pontapés nesta sexta-feira, em um bar do clube. A confusão só não foi pior por conta da intervenção de seguranças do clube. Nem a presença de dezenas de crianças, no dia delas, impediu a pancadaria entre adultos.

A briga dentro do clube é só mais um sintoma do mau momento vivido pelo Palmeiras. O clube demitiu o técnico Luiz Felipe Scolari, ídolo da torcida, e nem assim conseguiu dar a volta por cima no Brasileirão. E Gilson Kleina, que chegou para ser o novo treinador, parece não ter muito para onde correr.

Nos dois últimos jogos, dois vexames. Primeiro uma derrota inapelável no clássico contra o São Paulo, por 3 a 0. Nesta quinta, no jogo que era considerado uma "final" para o elenco, uma derrota dura para o Coritiba, por 1 a 0, em Araraquara, aumentando para nove pontos a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A fase ruim dentro de campo tem consequências também do lado de fora. Nos minutos finais da derrota para o Coritiba, a torcida que pagou de R$ 30 a R$ 70 para ver o jogo protestou duramente, inclusive com a ameaça de violência contra os jogadores em caso de rebaixamento. Nesta sexta-feira, o muro do Palestra Itália amanheceu pichado: "Vergonha".

O clima nervoso passou para dentro dos muros do clube. É comum nos fins de semana e feriados o bar interno receber diversos conselheiros. Nesta sexta-feira de feriado, alguns deles começaram a trocar ofensas. A confusão reuniu pessoas de quatro grupos políticos do clube, incluindo os ligados aos ex-presidentes Mustafá Contursi e Affonso Della Monica.

Um dos conselheiros ameaçou atirar uma cadeira em outro do grupo "rival". Mesmo com diversas crianças no meio, a discussão continuou até que cadeiras começassem a voar de um lado para o outro e os palmeirenses trocassem socos entre si. A confusão só acabou com a intervenção dos seguranças.