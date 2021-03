Com pandemia, Portugal jogará como mandante em Turim pelas Eliminatórias da Copa

O atacante Cristiano Ronaldo jogará em sua "casa" pela seleção de Portugal na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Nesta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que, por conta das restrições de viagens impostas pela pandemia do novo coronavírus, será mandante da partida contra o Azerbaijão em Turim, na Itália, onde o craque atua pela Juventus.

No início de fevereiro, a Fifa simplificou as regras para a liberação de jogadores às seleções, no atual contexto de pandemia da covid-19, aumentando o período até o mês de abril. Isso possibilita aos clubes a recusa em ceder seus atletas, caso tenham de cumprir quarentena.

A mudança de Lisboa para Turim se deveu, segundo a entidade portuguesa, a um "conjunto de restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros países". O jogo contra o Azerbaijão seria realizado no estádio José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa.

A delegação liderada pelo técnico Fernando Santos deverá se concentrar já em Turim a partir do próximo dia 22, dois dias antes do confronto com o Azerbaijão, possibilitando, assim, que existam menos impedimentos na liberação de jogadores.

Depois de encarar o Azerbaijão na Itália, a seleção de Portugal será visitante contra Sérvia e Luxemburgo nos dias 27 e 30 de março, respectivamente.