Com Papagaio, Levir testa time reserva do Atlético para jogo do Mineiro

Classificado para as quartas de final e com o primeiro lugar garantido na primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético vai enfrentar o Tupynambás, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, com um time formado basicamente por reservas.

Para o último duelo na fase classificatória, o técnico Levir Culpi deverá escalar um time repleto de garotos da base, inclusive com a possível estreia do atacante Rafael Papagaio, contratado junto ao Palmeiras.

O time que treinou nesta segunda-feira formou com: Cleiton; Renan Guedes, Maidana, Martin Rea, Hulk, Lucas Cândido, Natahan, Bruninho, Daniel Penha, Leandrinho e Rafael Papagaio.

Recém-barrados da formação titular, o lateral Patric e o volante Elias treinaram nesta segunda-feira no outro time, indicando que deverão ser poupados para o duelo único das quartas de final do Mineiro.

No domingo, em jogo único, ainda sem adversário definido, o Atlético vai atuar novamente no Mineirão. Assim, o time voltará a utilizar em sequência o principal estádio de Belo Horizonte. Jogou diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, e também no clássico diante do América, domingo, pelo Mineiro, quando mais de 43 mil torcedores estiveram presentes.

Outro atrativo do jogo do fim de semana será a comemoração dos 111 anos do clube. O adversário será definido somente após a rodada desta quarta-feira, mas a venda de ingressos começará já nesta terça-feira.