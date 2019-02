Com Paquetá em campo, Milan encara Lazio por vaga na final da Copa da Itália

Lazio e Milan começam nesta terça-feira a decidir vaga na decisão da Copa da Itália. Com o primeiro jogo marcado para às 17h (de Brasília), em Roma, as equipes tentam aproveitar a queda da favorita Juventus para marcarem presença na final da competição. A partida de volta da semifinal está marcada para 24 de abril, no San Siro, em Milão.

O destaque do jogo será a presença de Lucas Paquetá, de 21 anos, no time titular do Milan. Depois de estrear no início deste ano, o atacante ex-Flamengo passou a ganhar chance de atuar ao mesmo tempo em que a equipe iniciou uma sequência positiva na temporada. Dos nove jogos desde então, o Milan ganhou seis, empatou duas e perdeu somente um.

Junto com o brasileiro, o técnico Gennaro Gattuso vai apostar no atacante polonês Krzysztof Piatek. Conhecido como o "novo Lewandowski", o jogador trocou o Genoa pelo Milan em janeiro e é um dos destaques do futebol italiano. Ele é o vice-artilheiro da Série A, com 18 gols, um a menos do que Cristiano Ronaldo, e é goleador da Copa da Itália, com oito gols.

Lazio e Milan vão pegar na final quem passar do confronto entre Fiorentina e a zebra Atalanta, que passou pela favorita Juventus nas quartas de final. A decisão está marcada para 15 de maio, com jogo único no estádio Olímpico, em Roma. A equipe da Lazio, dirigda por Simone Inzaghi, conta com o brasileiro Lucas Leiva. Os principais jogadores do time são o armador sérvio Milikovic-Savic e o artilheiro Ciro Immobile, autor de 11 gols no Campeonato Italiano, e decisivo nas quartas de final, quando a Lazio eliminou a Inter de Milão fora de casa.

Onde assistir Lazio x Milan?

A partida entre Lazio e Milan terá a transmissão para o Brasil do canal Italiano RAI.

Possíveis escalações:

Lazio: Strakosha; Marusic, Acerbi, Lucas Leiva e Lulic; Badelj, Romulo, Parolo; Milinkovic-Savic e Correa; Immobile.

Milan: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio e Laxalt; Kessie, Bakayoko e Lucas Paquetá; Suso, Piatek e Borini.