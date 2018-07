Com partida só no dia 2, Cruzeiro marca jogos-treino

A equipe só voltará a campo no dia 2 de março, daqui a quase duas semanas, porque o jogo que seria disputado no próximo fim de semana, o clássico com o Atlético-MG, foi antecipado para o dia 3 de fevereiro para abrir o reformado Estádio do Mineirão.

Desta forma, Marcelo Oliveira vai aproveitar os próximos 11 dias para focar nos treinamentos e preparar o time para a sequência do Estadual. Os jogadores vão se reapresentar nesta terça-feira, após empate sem gols com o Guarani, de Divinópolis, no domingo.

Sem adversários em jogos oficiais, o treinador contará com dois jogos-treino para fazer testes na equipe. No próximo sábado, o Cruzeiro vai enfrentar o Progresso, de Angola, às 10 horas, na Toca da Raposa II. No mesmo dia, às 16 horas, o rival será a seleção de Ibirité, na cidade de Ibirité.

O próximo jogo oficial, válido pelo Mineiro, será contra o Tombense, no dia 2 de março, no Mineirão, pela 4ª rodada.