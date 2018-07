Com passagem pela seleção alemã, goleiro Timo Hildebrand anuncia aposentadoria

"Eu amo o futebol tanto quanto antes, mas eu estou em uma idade em que você deve parar", disse. "Dezessete anos de futebol profissional deixaram seus efeitos", acrescentou Hildebrand, de 36 anos, ao site da revista alemã Kicker.

Hildebrand disputou sete partidas pela seleção da Alemanha e 301 jogos na elite do futebol do país, sendo a última delas em 20 de dezembro de 2014, pelo Eintracht Frankfurt, o último clube da sua carreira.

Além disso, Hildebrand foi campeão alemão pelo Stuttgart em 2007. Na sua carreira, também passou pelo espanhol Valencia, pelos alemães Hoffenheim e Schalke 04, além do português Sporting Lisboa.

O agora ex-goleiro possui o recorde de tempo sem ser vazado na fase moderna do Campeonato Alemão - a Bundesliga -, com 885 minutos, no Stuttgart, e foi campeão da Copa do Rei na temporada 2007/2008. Pela seleção alemã, foi convocado para a Eurocopa de 2004, a Copa das Confederações de 2005 e a Copa do Mundo de 2006.