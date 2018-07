Com passagem pelo Cruzeiro, Edcarlos já treina no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Com Emerson submetido a cirurgia e fora dos planos para todo o primeiro semestre e Rever ainda se recuperando de contusão, o Atlético Mineiro precisa de um zagueiro para no mínimo compor o elenco na Libertadores. Por isso, acertou a contratação de Edcarlos, ex-São Paulo e Cruzeiro.

O jogador fez exames médicos na quarta-feira e já treinou com o restante do elenco alvinegro nesta quinta. A apresentação à imprensa seria nesta tarde, mas foi adiada porque o diretor de futebol, Eduardo Maluf, não compareceu ao clube devido a outros compromissos.

Edcarlos nunca caiu nas graças dos torcedores dos clubes pelos quais passou. No São Paulo, foi titular durante boa parte de 2005, ano em que o time ganhou a Libertadores e o Mundial sob o comando de Paulo Autuori. Depois, jogou no Fluminense, no Cruz Azul (México), Cruzeiro, Grêmio e Sport. Seu último clube foi o Seongnam Ilhwa, da Coreia do Sul. Desde agora não fez nenhum jogo.

Até agora o Atlético-MG mais perdeu jogadores do que se reforçou. Contratou apenas o lateral-esquerdo Pedro Botelho (ex-Atlético-PR) e o volante Claudinei (ex-América-MG), além de Edcarlos, tendo perdido Alecsandro, Gilberto Silva e Junior Cesar. Além de Emerson, Luan também está machucado e só volta depois da Copa.