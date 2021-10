Com passagem por grandes clubes brasileiros, goleira Carol Aquino morre aos 25 anos

O futebol feminino está de luto. Com passagens por Botafogo, Grêmio e Cruzeiro, a goleira Carol Aquino morreu nesta segunda-feira aos 25 anos. Natural de Cuiabá, a jogadora não teve a causa do seu óbito revelada. Ela defendeu por último o Realidade Jovem, time do interior de São Paulo, ainda neste ano.

Ela passava alguns dias com sua família após ter sido dispensada do clube paulista na última semana após disputar apenas três partidas. Carol enfrentou alguns problemas pessoais, o que fez com que não conseguisse se desenvolver nas equipes que passou.

Todos os times publicaram mensagens lamentando o ocorrido e desejando apoio à família da jovem jogadora. O Grêmio, onde foi campeã gaúcha em 2018, escreveu: "Estamos muito tristes com esta notícia e lamentamos profundamente o falecimento da ex-atleta Carol Aquino, campeã gaúcha com o nossa equipe em 2018. Nos solidarizamos com familiares e amigos e desejamos força neste momento de dor."

O Botafogo escreveu: "O Botafogo de Futebol e Regatas e o Departamento de Futebol Feminino lamentam profundamente o falecimento da atleta Carolina Aquino, que representou a camisa alvinegra em 2019. Desejamos conforto à família e amigos neste momento delicado."

Lamentamos o falecimento da nossa ex-atleta Carol Aquino, ocorrido nesta segunda-feira. Aos amigos e familiares, desejamos muita luz e força neste momento de tristeza e luto. Igor Sales pic.twitter.com/ikWkk0j5ph — Cruzeiro (@Cruzeiro) October 5, 2021

