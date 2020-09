Com passagens por São Paulo e Santos, Thiago Ribeiro acerta com a Chapecoense

Demorou, mas Thiago Ribeiro finalmente foi oficializado nesta quinta-feira como o mais novo reforço da Chapecoense para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 34 anos chegou ao clube no início de agosto e passou por um período de avaliação física para saber se teria condições de ser opção ao técnico Umberto Louzer. Aprovado, assinou contrato.

A última partida oficial de Thiago Ribeiro foi no dia 21 de fevereiro, quando defendia o Novorizontino, no Campeonato Paulista. Durante a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante não teve seu contrato renovado.

Ao anunciar a chegada do novo reforço, a Chapecoense destacou que ele foi artilheiro da Copa Libertadores de 2010 (defendendo o Cruzeiro), campeão mundial (pelo São Paulo, em 2005) e bicampeão brasileiro (também pelo São Paulo, em 2006 e 2007).

Revelado no Rio Branco-SP, Thiago Ribeiro defendeu ainda, além de São Paulo, Cruzeiro e Novorizontino, Santos, Atlético-MG, Bahia, Londrina, Guarani e Red Bull Bragantino. O atacante atuou ainda na França, na Itália e no Catar.

Apesar de ser a terceira colocada, com 16 pontos e dois jogos a menos que os líderes Paraná e América-MG, ambos com 17, a Chapecoense tem um dos piores ataques da Série B, com apenas sete gols, e por isso está reforçando o sistema ofensivo.