Com passe de Paquetá, Piatek marca novamente e Milan empata com a Roma fora

O polonês Piatek deixou sua marca pelo terceiro jogo seguido, mas o Milan não foi capaz de vencer a Roma neste domingo, no estádio Olímpico, na capital do país. A partida, válida pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano, terminou empata em 1 a 1.

Com a igualdade, os dois times amargaram o terceiro jogo sem vitória e não conseguem progredir na tabela de classificação, na qual estão próximos. O Milan é o quinto colocado, com 36 pontos, um a mais que a Roma, que aparece na sexta colocação.

A proximidade na tabela não foi refletida em campo. Jogando em casa, e tentando se recuperar da humilhante goleada de 7 a 0 que levou da Fiorentina no meio de semana, em duelo das quartas de final da Copa da Itália, a Roma dominou o rival, controlou as ações, mas parou no goleiro Donnarumma.

Muito exigido, o talentoso arqueiro deu conta do recado e salvou o Milan em quatro oportunidades. Na mais incrível delas, Donnarumma fez duas defesas em sequência, no cabeceio de Schick e no rebote, na finalização de Dzeko à queima-roupa.

Em umas das poucas vezes em que atacou no primeiro tempo, o Milan foi letal. Insistente, Paquetá recuperou a bola, foi ao fundo e cruzou para Piatek, atento, se adiantar à marcação e desviar de primeira para o gol aos 25 minutos.

A falta de pontaria da Roma no primeiro tempo não se repetiu no segundo. Depois de muito insistir, o time da capital empatou a partida no primeiro minuto da etapa final. Zaniolo pegou rebote de Donnarumma e empurrou para o gol vazio. A equipe mandante não teve o mesmo ímpeto de antes, o Milan passou a se defendeu melhor e o empate perdurou no placar.