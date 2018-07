Com Pato ainda fora, Emerson deve ter nova chance no Corinthians

SÃO PAULO - Alexandre Pato está fora da partida contra o Guarani, neste domingo, em Campinas, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante continua um tratamento de reforço muscular, apesar de não ter sofrido nenhuma lesão. Assim, já será o terceiro jogo consecutivo que ele desfalca a equipe do Corinthians.

Pato não atua desde o dia 13 de março, quando foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Tijuana, no Pacaembu, pela Libertadores. No início daquele jogo, ele sentiu dores na coxa direita e, temendo sofrer alguma lesão, pediu para deixar o campo. Desde então, está fora do time.

Todo esse cuidado em relação ao atacante tem por finalidade justamente evitar lesões. Mas também tem o lado psicológico. Segundo membros da comissão técnica corintiana, Pato sofre de "falta de confiança" devido à série de contusões que ele sofreu nos últimos anos no Milan, quando não emplacava uma sequência de jogos.

A ideia da comissão técnica corintiana é que Pato retorne aos gramados na próxima semana. Pode ser na quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Penapolense no Pacaembu ou no clássico contra o São Paulo, domingo que vem, no Morumbi.

"Não poupo ninguém, ele (Pato) ainda não tem condições", disse o técnico Tite, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, ao explicar a situação do atacante.

Com a vaga de titular aberta, devido à ausência de Pato, Tite vai dar nova chance ao atacante Emerson contra o Guarani. O treinador não quis confirmar a escalação, mas deixou nas entrelinhas que ele ganhou a disputa de Romarinho.

"Tenho o Emerson já retornando bem. A escalação não é de quem é melhor e, sim, de quem está melhor", afirmou Tite.

Assim, se Emerson realmente começar como titular, como tudo indica, ele fará dupla de ataque com Guerrero diante do Guarani.