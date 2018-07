Com Pato e Renato Augusto, Corinthians encara o Bahia

Nada menos que cinco "veteranos" estão fora do jogo. Alessandro, Paulo André, Danilo, Douglas e Emerson Sheik - os três últimos vão parar por três semanas. E foi isso que deu a Tite a chance de manter Edenílson na lateral direita, promover o retorno de Renato Augusto e alçar Alexandre Pato à condição de titular.

Renato Augusto provou, contra o São Paulo, pela Recopa Sul-Americana, que tem lugar cativo no meio de campo. E Alexandre Pato, vai "desabrochar", como disse o presidente Mário Gobbi? Tite aposta que sim. E espera, à partir deste domingo, resgatar o futebol do atacante, que vai atuar em uma faixa de campo relembrando seus melhores momentos pelo Milan. Pelo menos essa é ideia do treinador.

Alexandre Pato vai jogar pelo lado esquerdo do ataque, caindo na diagonal, usando a velocidade. A busca é por Guerrero, o centroavante. Tite quer Pato jogando dessa forma. "Ele já jogou ali e ele sente bem", disse o treinador, que ainda defense a tese de que o atacante passa por um período de adaptação, mas que já vê evolução de desempenho. "O Pato já atuou mais vezes este ano que ano passado, já marcou mais gols que 2012, ele está retomando um padrão. Não somos mágicos".

Como Emerson, que machucou o joelho esquerdo, não retorna ao time antes da segunda final da Recopa, no próximo dia 17 - talvez nem jogue a decisão no Pacaembu -, Alexandre Pato terá condição de emplacar uma sequência para conquistar de vez um lugar no time.

Na outra ponta do ataque estará Romarinho. Esse é trio ofensivo que enfrenta o Bahia. E isso é algo que Tite não abre mão, do esquema, o 4-2-3-1. Não é hora, segundo ele, de voltar a jogar com duas linhas de quatro. O time está adaptado a esse esquema com dois jogadores rápidos pelas pontas, Alexandre Pato e Romarinho, e um atacante de referência, Guerrero.

No meio de campo, Ralf terá ao lado Guilherme e Renato Augusto, um meia mais "marcador" que Danilo e Douglas. O meio ganha em "pegada" - Ibson fica no banco de reservas como opção.

Tite tem insistido nos treinos para que Guilherme tenha liberdade como tinha Paulinho. As saídas de bola pelo lado direito são com ele, trabalhando as jogadas com Edenílson. O substituto de Alessandro vai bem no apoio, mas marca muito mal, e isso Tite tem tentado corrigir - o Bahia pode jogar em cima dele, como fez Osvaldo, do São Paulo, jogando nas costas de Edenílson.

Na defesa, Chicão, que discute renovação de contrato, volta a zaga no lugar de Paulo André, vetado pelo departamento físico - havia risco de lesão. Neste domingo, o time estreia novo uniforme, a camisa azul, em referência ao dia que o Corinthians representou a seleção brasileira em um amistoso contra o Arsenal, em Londres, em 1965.

O treinador planeja que o time volte a brigar pelas primeiras posições nas próximas rodadas. "Nós temos necessidade de jogar bem, de recuperar pontos que perdemos no início do campeonato". A meta é conquistar uma das vagas da Copa Libertadores e para isso é necessário ficar entre os três primeiros colocados. Ou arriscar a sorte do mata-mata da Copa do Brasil - o time estreia no mês que vem, já nas oitavas de final. Mário Gobbi disse o elenco atual, mesmo com a saída de Paulinho, é forte o suficiente para brigar por títulos e que as reposições já foram feitas.