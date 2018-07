Com Pato no banco, Villarreal goleia Celta e sobe para 5º lugar no Espanhol

Com dois gols de Roberto Soriano, o Villarreal venceu o Celta por 4 a 0, neste domingo, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Daniel Wass (contra), Bakambu e Trigueros marcaram os outros gols da partida na cidade de Villarreal.

O brasileiro Alexandre Pato ficou no banco de reservas e entrou apenas aos 28 minutos da etapa final, quando o jogo estava definido. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a quinta colocação na tabela de classificação com 16 pontos, a apenas dois de distância do líder Atlético de Madrid. Os visitantes caíram para a 12.ª colocação com 10 pontos.

A vitória foi garantida no primeiro tempo. Roberto Soriano abriu o marcador logo aos oito minutos de partida e, aos 12, marcou o segundo. Bakambu ampliou aos 38 e o time da casa desceu para o vestiário com o jogo encaminhado. Aos três da etapa final, Wass marcou contra. Nos acréscimos, Trigueros fez o quinto.

Também neste sábado, o Athletic Bilbao derrotou o Real Sociedad de virada, por 3 a 2, em casa, no clássico basco. O resultado levou o time anfitrião à sexta colocação, com 15 pontos. Os visitantes estão em 10.º lugar, com 10.

O Real Sociedad, no entanto, começou melhor a partida e abriu o placar com Zurutuza aos 16 minutos do primeiro tempo. A reação do Athletic Bilbao só veio no segundo tempo. Aos 6, Muniain acertou belo chute no ângulo e deixou tudo igual.

Nove minutos depois, Aduriz tocou por do goleiro adversário para virar a partida. Aos 27, Aduriz tocou para Iñaki Williams marcar o terceiro e garantir a vitória. Iñígo Martínez ainda descontou, mas já era tarde.

Com dois gols de Mario Suárez, o Valencia reagiu na tabela de classificação ao derrotar o Sporting Gijón por 2 a 1, fora de casa. Carlos Castro descontou para os visitantes. O resultado levou a equipe visitante para a 14.ª colocação com nove pontos. O adversário é o 18º colocado, com sete.

O Alavés ficou no empate em 1 a 1 com o Málaga, em casa, e permaneceu na parte intermediária da tabela de classificação, na nona colocação com 10 pontos. Os visitantes estão em 13.º com nove. O brasileiro Deyverson marcou para o time da casa, mas Roberto Rosales deixou tudo igual.