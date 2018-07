Com Pato, titulares do Corinthians treinam forte visando 'estreia' SÃO PAULO - Os titulares do Corinthians intensificaram os treinos físicos no treino da tarde desta segunda-feira. O grupo, comandado pelo preparador físico Fábio Mahseredijam, deu várias voltas em voltas do gramado. Sem bola, apenas corrida em um ritmo forte.