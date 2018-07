Com Paulão suspenso, Índio pode ganhar chance no Internacional

O elenco do Internacional se reapresentou nesta segunda-feira, um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em pleno Beira-Rio. O técnico Abel Braga tem um problema a resolver. Diante do Flamengo, quarta-feira, no Rio, ele não vai poder contar com o zagueiro Paulão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como Juan está machucado e só volta na próxima temporada e Ernando agora é titular, o treinador ficou com opções restritas. Ele pode dar uma chance aos garotos Alan Costa e Thales ou aproveitar o veterano Índio, que segue no elenco apesar de quase não jogar. Diante do Corinthians, por exemplo, sequer foi relacionado.

O Inter volta a treinar na manhã desta terça-feira, quando Abel Braga deve começar a elucidar a solução para o time. O grupo em seguida viaja para o Rio, onde enfrenta o Flamengo no Maracanã. Com 50 pontos, o Inter agora está a nove do líder Cruzeiro e a dois do São Paulo, que assumiu a segunda colocação.