Com Paulinho e Vinicius Junior, seleção sub-20 anuncia amistosos com a Colômbia

O técnico da seleção brasileira sub-20, Carlos Amadeu, anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 convocados para dois amistosos com a Colômbia. As partidas, marcadas para 15 e 20 de novembro, servirão de preparação para o Sul-Americano, em janeiro, no Chile. A competição vale vaga no Mundial da categoria.

As principais estrelas da lista são os atacantes Paulinho, que estava no Vasco e hoje defende o Bayer Leverkusen, e Vinicius Junior, ex-Flamengo e atualmente no Real Madrid. Os amistosos serão disputados em solo brasileiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. O grupo se apresentará no dia 12 e será liberada no dia 21.

Entre os jogadores que atuam no Brasil os destaques são os goleiros Hugo (Flamengo) e Phelippe (Grêmio), e o lateral Carlos, do Corinthians. Os dois primeiros já foram chamados para a seleção principal, de Tite, para ganharem experiência entre os profissionais. E Carlos já atuou como titular do profissional da equipe paulista.

Estes amistosos fazem parte da sequência de partidas que a seleção vem fazendo para chegar melhor preparada para o sul-americano. Neste ano, já foram nove confrontos, entre amistosos e jogos-treino, com quatro vitórias e cinco empates.

O Sul-Americano vai dar quatro vagas para a Copa do Mundo, na Polônia. Além disso, concederá três lugares nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

Confira a lista dos convocados para a seleção brasileira sub-20:

Goleiros: Hugo (Flamengo), Phelippe (Grêmio) e Vinícius (Criciúma);

Defensores: Carlos (Corinthians), Lucas Halter (Atlético-PR), Mateus Rodrigues (Vitória), Matheuzinho (Londrina), Rodrigo Guth (Atalanta), Vitinho (Cercle Brugge), Vitão (Palmeiras) e Walce (São Paulo);

Meio-campistas: Alan (Palmeiras), Ederson (Cruzeiro), Gabriel Menino (Palmeiras), Igor (São Paulo), Jhonny (Paraná), Marcos Antonio (Estoril) e Mauro Junior (PSV);

Atacantes: Lincoln (Flamengo), Marquinhos Cipriano (Shakhtar Donetsk), Matheus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Vinicius Junior (Real Madrid).