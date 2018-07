Com Paulinho titular, Tottenham só empata com o Burnley no Inglês

O Tottenham perdeu uma ótima oportunidade de assumir o quinto lugar no Campeonato Inglês. Neste domingo, fora de casa, o time do volante brasileiro Paulinho não passou de um empate por 0 a 0 com o Burnley no Estádio Turf Moor, em partida válida pela 31ª rodada.

O empate sem gols até levou o Tottenham a alcançar a zona de classificação para a próxima Liga Europa, em sexto lugar, ultrapassando o Southampton, que perdeu para o Everton, no último sábado. Mas o time londrino também poderia estar à frente do Liverpool, que foi batido pelo Arsenal.

Porém, a igualdade levou o Tottenham aos mesmos 54 pontos do Liverpool, mas ainda sem conseguir ultrapassá-lo, pois o oponente leva vantagem no saldo de gols: 9 a 5. Já o Burnley segue na zona de rebaixamento, agora em 18º lugar, com 26 pontos.

Pouco aproveitado, Paulinho recebeu uma oportunidade como titular no Tottenham neste domingo, mas teve atuação discreta no equilibrado duelo. O time londrino finalizou dez vezes, duas a mais do que o Burnley, mas ninguém conseguiu marcar. O Assim, o duelo terminou empatado em 0 a 0.